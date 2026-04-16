‘Darsi pace | incontriamo lo yoga' | in programma un incontro a cura di Adriana di Pietro
Sabato 18 alle 10.30 si terrà alla biblioteca comunale Bassani di Ferrara un incontro dedicato allo yoga, parte della rassegna ‘Ricomincio da me’. L’evento è organizzato da Adriana di Pietro e si svolgerà nello spazio dedicato agli appuntamenti culturali del luogo. La partecipazione è aperta a chiunque voglia conoscere o approfondire questa disciplina.
Sarà dedicato allo yoga il prossimo appuntamento, sabato 18 alle 10.30, con la rassegna ‘Ricomincio da me’ alla biblioteca comunale Bassani di Ferrara. L'incontro, dal titolo ‘Darsi pace: incontriamo lo yoga’, a cura di Adriana di Pietro, comprenderà una parte teorica e un'attività esperienziale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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