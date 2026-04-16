‘Darsi pace | incontriamo lo yoga' | in programma un incontro a cura di Adriana di Pietro

Sabato 18 alle 10.30 si terrà alla biblioteca comunale Bassani di Ferrara un incontro dedicato allo yoga, parte della rassegna ‘Ricomincio da me’. L’evento è organizzato da Adriana di Pietro e si svolgerà nello spazio dedicato agli appuntamenti culturali del luogo. La partecipazione è aperta a chiunque voglia conoscere o approfondire questa disciplina.