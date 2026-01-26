Docenti in anno di prova e formazione il 30 gennaio l’incontro a cura di Indire Ecco il programma

Il 30 gennaio 2026, dalle 15:00 alle 18:00, si terrà un incontro di avvio della formazione dedicato ai docenti in anno di prova. L'evento, organizzato da Indire, rappresenta un momento di confronto e aggiornamento per supportare i docenti nel percorso di formazione. Di seguito il programma dettagliato dell'iniziativa.

Si svolgerà venerdì 30 gennaio 2026 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 l'incontro di avvio della formazione per I docenti in anno di prova. Si svolge in presenza nelle scuole polo individuate dagli USR. L'evento si svolgerà in diretta streaming. Viene sottolineata l'importanza del momento formativo, parte integrante e obbligatorio del percorso di formazione e prova. Il percorso di formazione obbligatorio previsto per i docenti in anno di prova si articola su un totale di 50 ore, distribuite come segue: Tali attività si aggiungono agli ordinari impegni di servizio e alle altre iniziative di formazione previste dalla normativa vigente (Legge 1072015, art.

Anno di prova docenti neoassunti 2025/26: primo incontro nazionale il 30 gennaioL’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche ha annunciato il primo incontro formativo per i docenti neoassunti dell’anno scolastico 20252026, che si terrà il 30 gennaio 2026 alle ore 15.

Docenti neoimmessi: anno di prova e formazione 2025/26. Disponibile il Patto per lo sviluppo professionale [SCARICA il MODELLO]Sono disponibili le informazioni per i docenti neoimmessi in ruolo nel 202526, relative all’anno di prova e alla formazione, con il Patto per lo sviluppo professionale scaricabile.

