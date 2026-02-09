La campionessa olimpica di pattinaggio Lollobrigida si è concessa una fetta di torta invece di un brindisi dopo la vittoria.

In estasi, come fosse ancora in pista a mulinare le gambe. La gara olimpica di mamma Francesca Lollobrigida sembra non finire mai. C’è stata quella d’oro sull’anello di Rho Fiera, 3000 metri di gloria, nel giorno del 35° compleanno. E poi quella che è conseguita: foto, autografi, messaggi, telefonate, strette di mano, i complimenti dalla gente comune persino per le strade di Milano. Una gioiosa faticaccia, un brivido che non si esaurisce. L’indomani reso ancora più intenso dalla conquista del bronzo di Riccardo Lorello nei 5000, impresa ammirata dal vivo. Lollo, è scesa dalle nuvole? "Ho la testa a bomba, ma sono cotta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lollobrigida d'oro: "Nessun brindisi, ma una fetta di torta. Mio figlio come la mamma: casinista mai timido"

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026.

