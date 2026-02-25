Dan Peterson e il Kiss

Dan Peterson, noto per il suo stile sobrio e la giacca con cravatta, ha contribuito in modo decisivo alla crescita del basket italiano. La causa risiede nel suo ruolo di allenatore che ha portato successi e innovazioni nel campionato nazionale. Tuttavia, la sua presenza tra le panchine ha sempre suscitato attenzione, anche grazie alla sua personalità riservata. Ora, un evento inatteso riaccende l’interesse intorno alla sua figura e alle sue imprese sportive.

© Ilgiorno.it - Dan Peterson e il Kiss

Giacca e cravatta (quasi) sempre. Un low profile da perfetto bancario. Invece è stato tra gli allenatori che hanno scritto la storia del basket italiano. Per questo Dan Peterson è stato festeggiato da Regione Lombardia in una cerimonia al Belvedere Berlusconi. Con lui, 90 anni portati con la leggerezza di un ragazzino, altre due leggende del pallone a spicchi di casa nostra, Dino Meneghin e Vittorio Gallinari. Davvero la vita di Dan Peterson dovrebbe essere raccontata a scuola. Una vita lunga, originale, trasversale, vincente che ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura italiana tutta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Il “kiss” di Dan PetersonDan Peterson, noto allenatore di basket, ha ricevuto il soprannome “kiss” per il suo approccio diretto e deciso in campo. Leggi anche: “Dan, 90 anni da numero 1” con Dan Peterson, Valerio Bianchini, Dino Meneghin e Marco Mordente A Promise Unpaid Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Spegne 90 candeline Dan Peterson il Coach che ha fatto la storia del basket; Dan Peterson compie 90 anni, festa a Milano con Meneghin e Gallinari; Il kiss di Dan Peterson; La leggenda del basket Dan Peterson compie 90 anni. Il kiss di Dan PetersonDan Peterson è stato un uomo d’immagine quando l’immagine era un di più della sostanza e non solo un succedaneo. Uomo immagine ma al contempo gelosissimo del lato privato della sua vita, di cui si è ... ilgiorno.it Spegne 90 candeline Dan Peterson il Coach che ha fatto la storia del basketGrande festa per ricordare i trionfi con la Virtus alle sfide che hanno acceso il derby sotto le Due Torri, fino alle vittorie con l'Olimpia ... bolognatoday.it A 90 anni Dan Peterson continua a essere un nome che a Bologna dice tutto: sfide leggendarie, derby infuocati e pagine indimenticabili nella storia della Virtus sotto le Due Torri - facebook.com facebook