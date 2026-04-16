D’Ambrosio si prende Riccione | Curtis conferma il suo momento d’oro Barbotti irrompe tra i grandi

Durante la terza giornata degli Assoluti primaverili di Riccione, sono emersi risultati che testimoniano un momento di grande rinnovo nel nuoto italiano. Curtis ha ottenuto una vittoria significativa, mentre Barbotti si è affermato tra i migliori della sua categoria. La competizione ha messo in evidenza un panorama di atleti giovani e emergenti, pronti a lasciare il segno nel panorama nazionale.

La terza giornata degli Assoluti primaverili di Riccione ha confermato un dato chiaro: il nuoto azzurro sta vivendo una fase di ricambio vivissima, con giorni già capi di incidere ad altissimo livello. A prendersi la copertina è stato Carlos D’Ambrosio, vincitore dei 100 stile libero in 47"83, davanti ad Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri, in una finale che valeva anche indicazioni pesanti in chiave internazionale. Nello stesso pomeriggio sono arrivati anche il nuovo acuto di Sara Curtis e l’esplosione di Jacopo Barbotti nei 200 misti. Il successo di D’Ambrosio nei 100 stile è stato il punto più pesante della giornata: il talento classe 2007 ha controllato la finale e ha toccato per primo, centrando anche il pass per Parigi.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Carlos D’Ambrosio uomo della velocità a Riccione, Curtis concede il bis. Barbotti, una nuova propostaSi chiude con riscontri di alto profilo la terza giornata degli Assoluti primaverili di Riccione, crocevia fondamentale non solo per l’assegnazione... LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti! Attesa per D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Marchetti si prende di mira il dopo D’Ambrosio: Pronto a parlare con tutti; Capogiro al 7Pines, la stella sarda che fa alta cucina a zero sprechi tutto l’anno: ecco il suo Lab; Al via la seconda edizione di FarmaQuadri Evolution: il corso per farmacisti under 40 che vogliono diventare leader del Ssn; FarmaQuadri Evolution: al via la seconda edizione. D’Ambrosio si prende Riccione: Curtis conferma il suo momento d’oro, Barbotti irrompe tra i grandiLa terza giornata degli Assoluti primaverili di Riccione ha confermato un dato chiaro: il nuoto azzurro sta vivendo una fase di ricambio vivissima, con giorni g ... sportface.it D’Ambrosio da record nello stile libero: a Riccione cade il primato di CecconImpresa di Carlos nei 200 stile libero: con 1’4069 l'azzurro cancella il tempo della stella vicentina e polverizza il record dei Criteria. Dal legame con Cuba al tifo per il Napoli, ecco chi è il nuo ... gazzetta.it World Junior Champion Carlos D'Ambrosio Wins 100 Free & Books Passage to Paris at Italian Championships facebook Curtis e D’Ambrosio autorevoli nelle batterie dei 100 sl dei campionati italiani - x.com