Si conclude con risultati di rilievo la terza giornata degli Assoluti primaverili di Riccione, evento che rappresenta un momento cruciale sia per l’assegnazione dei titoli italiani sia per la qualificazione agli Europei di Parigi. Tra gli atleti protagonisti, Carlos D’Ambrosio si conferma come uno dei più veloci in vasca, mentre Curtis ottiene la sua seconda vittoria. Inoltre, Barbotti presenta una nuova proposta nei risultati di questa giornata.

Si chiude con riscontri di alto profilo la terza giornata degli Assoluti primaverili di Riccione, crocevia fondamentale non solo per l’assegnazione dei titoli italiani ma anche per la qualificazione agli Europei di Parigi. Il livello medio si alza sensibilmente, con gare dense, combattute e ricche di spunti tecnici e prospettici, soprattutto in ottica staffette. I 100 stile libero donne offrono probabilmente uno dei quadri più incoraggianti dell’intero movimento: due atlete sotto il tempo limite dei 54?0 e ben quattro sotto i 55?. A imporsi è Sara Curtis in 53?40, prestazione di grande solidità che la avvicina al suo record italiano di 53?01. La sua gara si costruisce su un passaggio molto aggressivo in 25?23, seguito da un ritorno in 28?17 leggermente meno fluido ma comunque efficace.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos D’Ambrosio uomo della velocità a Riccione, Curtis concede il bis. Barbotti, una nuova proposta

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