Firenze | addio a Rocky cane eroe dei vigili del fuoco che ha scavato sotto le macerie di Amatrice e Rigopiano

Firenze piange Rocky, il cane dei vigili del fuoco che ha salvato tante vite sotto le macerie di Amatrice e Rigopiano. Dopo aver servito con onore il comando di Firenze, Rocky si è spento, lasciando un vuoto tra chi lo ha conosciuto e ha lavorato con lui. Era ancora in attività fino a qualche anno fa, quando il suo conduttore, Fabrizio Veraci, era al comando del distaccamento di Fi-Ovest.

FIRENZE – Il cane Rocky, un labrador di 14 anni e mezzo che ha fatto parte dell'unità cinofile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è deceduto oggi, 28 gennaio 2026. Era in servizio fino a qualche anno fa presso il Comando di Firenze insieme al suo conduttore Fabrizio Veraci, che oggi opera presso il distaccamento di Fi-Ovest. Rocky ha partecipato agli eventi di calamità naturali come a Ischia, Castellammare di Stabia, Norcia, Rigopiano, Amatrice oltre a numerosi interventi di ricerca a persone disperse. Nel 2017 Rocky e Fabrizio hanno ricevuto il riconoscimento con il Fiorino e il Pegaso d'oro.

