Addio a Rocky cane eroe dei vigili del fuoco Da Amatrice a Rigopiano | ha scavato tra neve macerie e silenzio

Se ne è andato Rocky, il cane eroe dei vigili del fuoco. Da Amatrice a Rigopiano, ha scavato tra neve e macerie, dando tutto se stesso per salvare vite umane. Ha fiutato tra il silenzio delle macerie e i boschi, senza mai fermarsi, sempre al fianco del suo conduttore. La sua storia resta quella di un protagonista silenzioso e instancabile.

Firenze, 28 gennaio 2026 – Ha scavato dove c'erano solo macerie, neve, silenzio e speranza. Ha cercato vite sotto i crolli e nei boschi, senza mai fermarsi, giorno e notte, accanto al suo conduttore. Rocky, il cane dell'unità cinofila dei vigili del fuoco, è morto stamani. Aveva 14 anni e mezzo. Da tre mesi era affaticato, poi le condizioni sono peggiorate fino all'ultimo saluto. Accanto a lui, per quattordici anni, c'è sempre stato Fabrizio Veraci, in servizio nel corpo dei vigili del fuoco dal gennaio 1993. "Per 14 anni, ho passato 24 ore al giorno con lui, era per me come una specie di collega.

