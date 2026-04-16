Dalla Polonia a Sondalo per scoprire la Valtellina e le sue eccellenze
Dal 13 aprile fino al 17, a Sondalo si svolge un’esperienza di scambio tra studenti stranieri e locali. Oltre venti studenti provenienti da una scuola polacca sono ospitati nella struttura di APF Valtellina, un’organizzazione che si occupa di promuovere iniziative formative internazionali. L’obiettivo dell’iniziativa è permettere ai giovani di conoscere meglio la regione e le sue produzioni, attraverso un programma che include visite e attività didattiche.
Prosegue l’impegno di APF Valtellina nel promuovere esperienze formative internazionali: dal 13 aprile e fino a domani, venerdì 17 aprile, la sede di Sondalo ospita oltre 20 studenti della scuola partner polacca CKZiU (Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego) di Dabrowa Gornicza.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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