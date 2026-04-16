Dalla Polonia a Sondalo per scoprire la Valtellina e le sue eccellenze

Dal 13 aprile fino al 17, a Sondalo si svolge un’esperienza di scambio tra studenti stranieri e locali. Oltre venti studenti provenienti da una scuola polacca sono ospitati nella struttura di APF Valtellina, un’organizzazione che si occupa di promuovere iniziative formative internazionali. L’obiettivo dell’iniziativa è permettere ai giovani di conoscere meglio la regione e le sue produzioni, attraverso un programma che include visite e attività didattiche.