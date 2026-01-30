Valtellina Olimpiadi a tutta salute | come sono state potenziate le strutture sanitarie a Bormio Sondalo e Livigno

Le strutture sanitarie di Bormio, Sondalo e Livigno sono state rafforzate in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Durante i lavori, sono stati potenziati i servizi e aumentati i posti letto per garantire assistenza a tutti gli atleti e ai visitatori. Le autorità locali hanno spiegato che gli interventi mirano a rendere più sicure e più efficienti le strutture, senza lasciare nulla al caso. Ora, con i miglioramenti fatti, la sanità locale si prepara ad affrontare l'evento sportivo più importante degli ultimi anni.

Bormio, 30 gennaio 2026 – Bormio, Sondalo e Livigno: buone notizie a cinque cerchi sul fronte della salute pubblica. Sono stati presentati oggi, venerdì 30 gennaio, gli interventi effettuati sulle strutture sanitarie dei tre paesi dell'Alta Valtellina. Le opere di potenziamento strutturale serviranno a garantire sicurezza ed efficienza nelle cure, non solo nel corso delle Olimpiadi ma anche successivamente, rappresentando un'eredità duratura per il territorio. A guidare la delegazione istituzionale di Regione Lombardia è stato l'assessore al Welfare Guido Bertolaso. Gli interventi di Bormio . A Bormio è stato presentato il nuovo Policlinico olimpico, realizzato con moduli removibili secondo le indicazioni del Comitato olimpico internazionale.

