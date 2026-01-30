Olimpiadi l’Alta Valtellina potenzia la sanità | interventi a Bormio Sondalo e Livigno

Le tre località dell’Alta Valtellina, Bormio, Sondalo e Livigno, hanno investito più di 20 milioni di euro per migliorare le strutture sanitarie. I lavori servono a garantire un’assistenza più efficiente e sicura in vista dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026. I nuovi interventi riguardano ampliamenti, rinnovamenti e potenziamenti delle strutture già esistenti, per essere pronti ad accogliere eventuali emergenze durante l’evento.

Tre tagli del nastro in vista dei Giochi. Bertolaso: "Pretesto strategico per innovare e potenziare la sanità in Valtellina. Tutto ciò che è stato realizzato resterà a disposizione di popolazione e turisti". Il video In vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, Bormio, Sondalo e Livigno hanno visto un significativo potenziamento delle loro strutture sanitarie, con interventi da oltre 20 milioni di euro, mirati a rafforzare la sicurezza e l’efficienza dei servizi, ma anche a garantire una legacy duratura per il territorio. La presentazione dei lavori è avvenuta durante la visita istituzionale dell’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Le strutture sanitarie di Bormio, Sondalo e Livigno sono state rafforzate in vista delle Olimpiadi invernali del 2026.

La Valtellina si avvicina all'appuntamento con le Olimpiadi Milano Cortina 2026, coinvolgendo la regione con eventi sportivi, cerimonie e momenti di festa.

