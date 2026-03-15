Secondo il rapporto Classical Pulse 2026, l’Italia si distingue come il paese europeo con la più alta partecipazione di giovani, tra la Generazione Z e i Millennials, ai concerti di musica classica. Il pubblico giovane e appassionato si presenta numeroso negli eventi, confermando un interesse vivo e crescente per questo genere musicale tra le nuove generazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un pubblico giovane e appassionato. Secondo il rapporto Classical Pulse 2026, l’Italia emerge come il paese europeo con il più alto tasso di partecipazione ai concerti di musica classica tra la Gen Z e i Millennials. Lo studio, condotto da Candlelight, la serie di concerti di Fever, ha analizzato le abitudini musicali di oltre 8.000 persone in dieci Paesi, esplorando motivazioni, barriere e possibilità di coinvolgimento futuro del pubblico. L’Italia al vertice per i giovani e i Boomer. Dalla ricerca risulta che più della metà degli italiani (57%) ha partecipato almeno una volta a un concerto di musica classica, con un dato particolarmente significativo tra i giovani under 45: il 96% ha assistito a un concerto nell’ultimo anno, il più alto d’Europa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giovani Italiani leader in Europa per la partecipazione ai concerti di musica classica

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