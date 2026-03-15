Giovani Italiani leader in Europa per la partecipazione ai concerti di musica classica
Secondo il rapporto Classical Pulse 2026, l’Italia si distingue come il paese europeo con la più alta partecipazione di giovani, tra la Generazione Z e i Millennials, ai concerti di musica classica. Il pubblico giovane e appassionato si presenta numeroso negli eventi, confermando un interesse vivo e crescente per questo genere musicale tra le nuove generazioni.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un pubblico giovane e appassionato. Secondo il rapporto Classical Pulse 2026, l’Italia emerge come il paese europeo con il più alto tasso di partecipazione ai concerti di musica classica tra la Gen Z e i Millennials. Lo studio, condotto da Candlelight, la serie di concerti di Fever, ha analizzato le abitudini musicali di oltre 8.000 persone in dieci Paesi, esplorando motivazioni, barriere e possibilità di coinvolgimento futuro del pubblico. L’Italia al vertice per i giovani e i Boomer. Dalla ricerca risulta che più della metà degli italiani (57%) ha partecipato almeno una volta a un concerto di musica classica, con un dato particolarmente significativo tra i giovani under 45: il 96% ha assistito a un concerto nell’ultimo anno, il più alto d’Europa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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