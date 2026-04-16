Quattro studenti di un istituto scolastico della Lombardia hanno ottenuto un'esperienza di mobilità internazionale grazie a un progetto Erasmus. Provenienti da Gavirate, hanno partecipato a un bando che ha permesso loro di trasferirsi in Catalogna per un periodo di studio. L'iniziativa ha coinvolto, nel suo complesso, studenti provenienti da diverse regioni italiane e ha portato alcuni di loro a vivere un’esperienza all’estero.

Davide, Lorenzo, Leonardo e Giulio, quattro studenti dell’Istituto Edith Stein di Gavirate, hanno trasformato un bando scolastico in un ponte diretto verso la Catalogna. Grazie a un progetto finanziato dall’Unione Europea, i ragazzi hanno vissuto uno scambio culturale a Solsona, affrontando dinamiche sociali e scolastiche radicalmente diverse da quelle lombarde. Il percorso è iniziato con la vittoria di un concorso interno alla scuola, che ha permesso l’attivazione del programma Erasmus. La logistica dello scambio ha previsto una fase iniziale di accoglienza in Italia, dove i coetanei catalani sono stati ospiti dei ragazzi gaviratesi, seguita dalla partenza del gruppo verso la Spagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla Lombardia alla Catalogna: l’Erasmus che cambia la scuola

Notizie correlate

Lombardia, asse con la CatalognaNel cuore della manifattura europea si consolida l’asse strategico tra Lombardia e Catalogna.

Lombardia e Catalogna rafforzano la sinergia industriale tra manifattura, innovazione e politica europeaNel cuore della manifattura europea si consolida un asse sempre più strategico, quello tra Lombardia e Catalogna.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Dalla Lombardia la spinta per il record dell’Aerospazio.

Dalla Lombardia fondi per ammodernare le cantine vitivinicoleLa Regione Lombardia, con uno stanziamento di 3,7 milioni di euro, sostiene l'ammodernamento di 139 cantine vitivinicole del territorio grazie alla misura 'Investimenti Ocm Vino'. Il bando finanzia ... ansa.it

Dalla Lombardia parte una piattaforma dedicata al turismo del vinoDalla Lombardia parte il progetto che punta alla realizzazione del primo grande portale nazionale interamente dedicato al turismo del vino. Un'iniziativa di Ascovilo (Associazione consorzi tutela vini ... ansa.it