lombardia asse con la catalogna

In Lombardia e Catalogna si rafforzano i rapporti commerciali e produttivi, con scambi di merci e collaborazioni industriali. Le due regioni si occupano di settori come quello tessile, metalmeccanico e della tecnologia, mantenendo un flusso costante di scambi commerciali. Le relazioni si sono intensificate negli ultimi anni, senza che siano stati resi pubblici dettagli su accordi specifici o investimenti diretti.

Nel cuore della manifattura europea si consolida l’asse strategico tra Lombardia e Catalogna. Due regioni leader per produzione industriale, densità di imprese e capacità di innovazione che, negli ultimi mesi, hanno trasformato una collaborazione storica in un’alleanza strutturata per il sostegno in settori strategici come la chimica. L’incontro avvenuto a Milano, che segue l’intesa avviata a Barcellona a novembre 2025, è un altro passo avanti in un percorso che intreccia politica industriale, cooperazione istituzionale e posizionamento strategico in Europa. I protagonisti sono l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia Guido Guidesi e il ministro alle Imprese e al Lavoro della Generalitat de Catalunya Miquel Sàmper. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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