Dal Veneto al mondo | il genio tecnico dietro i concerti di Geolier

Un professionista trevigiano ha ricevuto riconoscimenti internazionali per aver curato la progettazione tecnica di uno dei più importanti concerti musicali recenti. La sua esperienza ha permesso di realizzare l’infrastruttura tecnologica necessaria per l’evento, che ha attirato un pubblico internazionale. La sua attività si inserisce nel panorama della progettazione tecnica italiana, spesso apprezzata anche oltre i confini nazionali.

Il prestigio della progettazione tecnica italiana raggiunge nuove vette internazionali grazie al successo di un professionista trevigiano, premiato per aver orchestrato la complessa infrastruttura tecnologica di uno dei grandi eventi musicali più rilevanti dell’ultimo periodo. James Narduzzo è stato infatti insignito del riconoscimento nella categoria Entertainment in occasione dei Creative Genius Awards 2026, l’evento organizzato da Vectorworks, per il suo lavoro fondamentale legato ai concerti di Geolier presso l’Ippodromo di Agnano a Napoli nel corso del 2025. L’eccellenza tecnica dietro i numeri del sold out napoletano. La gestione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal Veneto al mondo: il genio tecnico dietro i concerti di Geolier A Los Angeles con Geolier | esse Notizie correlate Leggi anche: Il genio di Battiato rivive al Maxxi, Giuli: “Il suo mondo irrorato dal Sacro. Ha rivoluzionato la canzone italiana” Lunadei: addio al genio tecnico che vinse il titoloRoberto Lunadei, noto nel mondo delle due ruote come Luna, ha trovato la morte a 42 anni in un tragico sinistro stradale nella sua Rimini. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: premio Nuvole in Veneto a Gradimir Smudja; L’Agenzia Spaziale Italiana partecipa a Veneto Space Meetings; Il Veneto blocca i social agli under 14; Premio Ambra Beggiato per la Cultura Veneta nel mondo: via alla quarta edizione. Parlamento europeo preso d'assedio dal mondo agricolo. Nel mirino il Mercosur700 trattori, oltre 4000 mila agricoltori da tutt'Europa, in particolare francesi, italiani, belgi e polacchi, i più arrabbiati. Un migliaio dall'Italia, tanti dal Veneto. Nel mirino l'accordo ... rainews.it Un mezzo che in Italia non ha avuto minimamente fortuna ma che nel Veneto Orientale, sotto la gestione Atvo, si è destreggiato non male. Di Irisbus SFR118 Ares (12.8 metri) l’azienda sandonatese ne ha avuti quattordici esemplari, numerati dal 239 al 252, s - facebook.com facebook A #cena dal #Veneto l’ #HeyFrench #EdizioneV di #Pasqua, #bianco verticale e freschissimo: erbe aromatiche e frutta esotica al naso, al sorso mineralità vulcanica e note di mandorla, winenews.it/it/pasqua-vene… x.com