Lunadei | addio al genio tecnico che vinse il titolo

Roberto Lunadei, conosciuto come Luna nel mondo delle due ruote, ha perso la vita a 42 anni in un incidente stradale avvenuto a Rimini. La notizia ha suscitato dolore tra gli appassionati di motociclismo e tra chi lo conosceva. Lunadei era riconosciuto come un talento tecnico che aveva conquistato un titolo importante nel settore. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra i suoi colleghi e sostenitori.

Roberto Lunadei, noto nel mondo delle due ruote come Luna, ha trovato la morte a 42 anni in un tragico sinistro stradale nella sua Rimini. La scomparsa improvvisa di una figura chiave del motociclismo italiano lascia il settore in lutto profondo. Ex pilota nei campionati europei e successore tecnico di alto livello, Lunadei aveva costruito una carriera solida che lo ha portato dal CIV al Motomondiale. La notizia arriva mentre il mondo della velocità si prepara per le gare imminenti, lasciando vuoti i box dei team con cui collaborava. Attualmente operava presso il team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, lavorando fianco a fianco con il pilota Senna Agius. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lunadei: addio al genio tecnico che vinse il titolo Articoli correlati Roberto Lunadei morto in moto sulla Marecchiese, addio all’ex pilota e meccanico del MotomondialeRimini, 13 marzo 2026 – Si chiamava Roberto Lunadei, aveva 42 anni ed era originario di Rimini il motociclista che ha perso la vita nel tragico... Leggi anche: Addio al regista Béla Tarr. Il legame con San Giovanni. Vinse il premio Melani