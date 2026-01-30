Al Maxxi di Roma si celebra il genio di Franco Battiato, scomparso nel 2021. L’esposizione ripercorre la sua carriera, mostrando come abbia rivoluzionato la musica italiana con il suo stile originale e ricco di riferimenti spirituali. La mostra attira molti appassionati e curiosi, tutti pronti a riscoprire un artista che ha saputo unire musica, filosofia e sacro in un mix unico nel suo genere.

Franco Battiato è stato un artista unico nel suo genere. Genio indiscusso, capace di rendere popolari teorie complicate e concetti filosofici di diversa provenienza. “Ci vuole un’altra vita. E forse molte altre per capire il genio di Franco Battiato”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha introdotto la mostra dedicata all’artista de La voce del padrone che sarà aperta da domani, 31 gennaio, al 26 aprile. Battiato, Giuli: “La sua opera visionaria e multiforme”. “La sua opera d’arte visionaria e multiforme, musicale e cantautorale in primis, come pure pittorica, cinematografica, teatrale, poetica e filosofica, rappresenta una delle testimonianze più alte della cultura italiana contemporanea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il genio di Battiato rivive al Maxxi, Giuli: “Il suo mondo irrorato dal Sacro. Ha rivoluzionato la canzone italiana”

Domani apre al MAXXI di Roma la nuova mostra dedicata a Franco Battiato.

