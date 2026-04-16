Dal rap di strada alla riabilitazione | il potere sociale di Fabio Kaso

Un artista rap di strada, noto per la sua influenza nella scena locale, ha avviato un percorso di riabilitazione sociale basato sulla musica. La sua storia mostra come il rap possa svolgere un ruolo nel processo di recupero e reinserimento. Attraverso la sua esperienza, si evidenzia un legame tra musica e interventi sociali, con un focus sulla trasformazione personale e il coinvolgimento comunitario.

Il rap varesino si trasforma da fenomeno di nicchia a pilastro del recupero sociale attraverso l’esperienza di Fabio Kaso, figura storica della scena locale. Durante un recente confronto condotto da Orlando Mastrillo per Radio Materia all’interno del podcast Chi l’avrebbe mai detto, l’artista ha tracciato l’evoluzione di un movimento nato negli anni ’90 e oggi capace di influenzare i percorsi educativi dei giovani nel territorio. Dalle crew degli anni Novanta alla trasformazione industriale. Le radici dell’hip hop nella provincia di Varese affondano in una dimensione collettiva che privilegiava il senso di appartenenza. Negli anni ’90, gruppi pionieristici come gli OTR rappresentavano il cuore pulsante di un movimento che fondeva musica, cultura skate e socialità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal rap di strada alla riabilitazione: il potere sociale di Fabio Kaso Notizie correlate Alla Tenda di Modena una settimana tra note e parole, dal mito degli U2 al rap colto di MurubutuLa musica, nelle sue declinazioni di parola scritta, racconto orale e performance dal vivo, è la grande protagonista della proposta culturale di... Leggi anche: Tredici Pietro, il cantautore nato dal rap. "Alla Gen Z vendono soprattutto la paura"