tredici pietro il cantautore nato dal rap alla gen z vendono soprattutto la paura

Tredici Pietro, il cantautore che ha iniziato con il rap, afferma che la Generazione Z viene spesso bombardata con messaggi di paura. La sua testimonianza arriva mentre si diffondono canzoni che sorprendono, offrendo momenti di vero stupore nel panorama musicale pop, sempre più dominato da canzoni prevedibili.

Poi ci sono brani che spiazzano. Quelli che garantiscono l'effetto wow, la sorpresa, ossia ciò che oggi non accade quasi più almeno nel pop. Insomma Uomo che cade di Tredici Pietro è una delle sorprese che si mettono in gara al prossimo Festival di Sanremo e, chi si intende di pronostici, lo piazza bene anche nella classifica finale. «Onestamente non mi sembrava manco possibile l'idea di poter cantare a Sanremo - dice lui - quindi l'unica cosa che posso fare è godermela». Tredici Pietro in realtà si chiama Pietro Morandi, è nato nel 1997 e artisticamente ha smesso subito di essere figlio di Gianni perché, dopo il liceo classico, ha preso la patente di rapper già con il primo pezzo (Pizza e fichi). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

