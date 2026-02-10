Alla Tenda di Modena una settimana tra note e parole dal mito degli U2 al rap colto di Murubutu
Questa settimana alla Tenda di Modena si vivono diversi momenti dedicati alla musica. Tra concerti, reading e incontri, si alternano il mito degli U2 e il rap colto di Murubutu. La scena culturale si anima con esibizioni dal vivo e parole che raccontano storie di musica, offrendo al pubblico un itinerario tra note e narrazioni.
La musica, nelle sue declinazioni di parola scritta, racconto orale e performance dal vivo, è la grande protagonista della proposta culturale di questa settimana alla Tenda di viale Monte Kosica. Il primo appuntamento in programma è mercoledì 11 febbraio alle 18.30 con la presentazione di “La.🔗 Leggi su Modenatoday.it
"Tristano e Isotta" in prima assoluta al Teatro delle Passioni di Modena (9–21 dicembre): un rito contemporaneo tra mito, musica dal vivo e linguaggio dell'amore
Tenda di Modena, la musica dal vivo chiude gli eventi di gennaio
A Modena, la Tenda chiude il mese di gennaio con una serie di eventi di musica dal vivo.
