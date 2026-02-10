Alla Tenda di Modena una settimana tra note e parole dal mito degli U2 al rap colto di Murubutu

Questa settimana alla Tenda di Modena si vivono diversi momenti dedicati alla musica. Tra concerti, reading e incontri, si alternano il mito degli U2 e il rap colto di Murubutu. La scena culturale si anima con esibizioni dal vivo e parole che raccontano storie di musica, offrendo al pubblico un itinerario tra note e narrazioni.

