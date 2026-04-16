Dal fondale emerge un fantastico mosaico di epoca romana | parte il recupero

Sul fondale del Lago Fusaro, a Bacoli, si sono evidenziati i resti di un mosaico risalente all’epoca romana grazie a un intervento di bradisisma. Il sindaco ha comunicato che sono partite le operazioni di recupero di questa scoperta archeologica. Le autorità locali sono intervenute per avviare le procedure necessarie a mettere in sicurezza e studiare i reperti emersi dal fondale.

Grazie al bradisisma, sul fondale del Lago Fusaro a Bacoli, emerge un mosaico di epoca romana. Ad annunciare l'avvio delle operazioni di recupero è stato il sindaco Josi Della Ragione. Queste le sue parole: "Che meraviglia! Parte a Bacoli il recupero dei mosaici d’epoca romana alla Villa di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Fondi dal ministero per il recupero del carico della nave romana inabissata nel mare di GallipoliSi tratta di una parte consistente delle risorse (su un totale di 870 mila euro) previste per il triennio 2025-2027 a favore del patrimonio storico... Oltre il mosaico: l’Alma Mater riscopre i colori perduti della Tunisia romanaNon solo mosaici: la cultura cromatica delle pareti dipinte del Nord Africa romano riemerge dall’oblio, grazie a una sinergia internazionale tra... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Ritratto di un'epoca: in mostra le fotografie di Eugenio Goglio; Scoperta incredibile: un enorme vascello vichingo emerge dopo 600 anni sotto sabbia; Dividendi Hera per il Comune: Bollette, subito un fondo; EFI in Tour, competenze in movimento. Dal fondale emerge un fantastico mosaico di epoca romana: parte il recuperoGrazie al bradisisma, sul fondale del Lago Fusaro a Bacoli, emerge un mosaico di epoca romana. Ad annunciare l'avvio delle operazioni di recupero è stato il sindaco Josi Della Ragione. Queste le sue p ... napolitoday.it Il quadro che emerge dai rapporti tra il Governo Conte, il M5S e i vertici di alcune comunità islamiche durante la pandemia è estremamente preoccupante. Non si tratta solo di burocrazia, ma di sicurezza nazionale. Legami Inquietanti L'inchiesta de Il Gio - facebook.com facebook Nel silenzio carico di tensione lo sguardo è subito catturato dalla fragilità profondamente umana di #Cristo. Il corpo, segnato e vulnerabile, emerge da un fondo scuro che amplifica il dramma della scena. L.Cigoli, Ecce Homo 1607 #PalazzoPitti #settimanasa x.com