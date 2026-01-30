Fondi dal ministero per il recupero del carico della nave romana inabissata nel mare di Gallipoli

Il Consiglio superiore dei Beni culturali ha approvato un fondo di 780 mila euro per recuperare il carico della nave romana affondata nel mare di Gallipoli. I lavori prevedono lo scavo e la messa in sicurezza del relitto, che rappresenta un sito di grande valore archeologico. La cifra sarà utilizzata nei prossimi mesi per interventi urgenti e per preservare il patrimonio sommerso.

Si tratta di una parte consistente delle risorse (su un totale di 870 mila euro) previste per il triennio 2025-2027 a favore del patrimonio storico della provincia di Lecce. La notizia è stata resa nota in queste ore dal deputato salentino di Fratelli d’Italia, Saverio Congedo che ha precisato come la restante quota dello stanziamento, pari a poco più di 92 mila euro sono invece stati destinati per il progetto della “Città parallela” per la valorizzazione del cimitero monumentale di Lecce. Nel sito nei pressi di Posto li Sorgi, sin dal 1991, sono stati individuati i resti lignei della nave, lunga circa una ventina di metri e di due gruppi di ancore in ferro.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Gallipoli Leone Carnevale di Agropoli, nuovi fondi dal Ministero della Cultura Acqua e sicurezza, fondi per Ugento, Cutrofiano e Gallipoli nel maxi-piano da 180 milioni Un nuovo maxi-piano da 180 milioni di euro mira a migliorare le infrastrutture idriche in Puglia, con particolare attenzione alle città di Ugento, Cutrofiano e Gallipoli. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Gallipoli Leone Argomenti discussi: Fondi dal ministero per il Parco archeologico; Dopo di noi. Umbria destina 880mila euro di fondi ministeriali per il sostegno alle famiglie; Mercato San Severino. Nuovi fondi dal Ministero per le scuole: 322mila euro per Spiano e Costa; San Filippo del Mela: arrivano fondi dal Ministero per l’efficientamento energetico. Fondi dal ministero per il recupero del carico della nave romana inabissata nel mare di GallipoliUno stanziamento di 780 mila euro destinato dal Consiglio superiore dei Beni culturali per il progetto relativo allo scavo e al recupero urgente del carico e la messa in sicurezza del relitto della na ... lecceprima.it Arrivano fondi per 995 mila euro dal ministero per la pista ciclabile di Presicce-AcquaricaIl Comune incamera le risorse economiche per la realizzazione di un percorso ciclabile tra Masseria Celsorizzo e il convento Santa Maria degli Angeli. La pista di oltre tre chilometri connetterà il pa ... lecceprima.it Nuova doccia fredda per il Carnevale veronese. Fondi cancellati dal Ministero: il Tar respinge il ricorso del Bacanal facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.