L’associazione Leini Live, attiva nel Canavese, ha ricevuto un riconoscimento nazionale durante la cerimonia di consegna dei premi Volontari@work 2026, svoltasi lunedì 13 aprile nella Sala del Mappamondo a Roma. L’organizzazione, nota per il suo impegno sociale, ha portato il proprio lavoro dalla provincia alla capitale, ottenendo un riconoscimento ufficiale per le attività svolte. La premiazione ha coinvolto diverse realtà provenienti da tutta Italia.

L’associazione Leini Live ha riportato il proprio impegno sociale dalle strade del Canavese fino alla Sala del Mappamondo a Roma, dove lunedì 13 aprile è stata consegnata la premiazione Volontari@work 2026. Il riconoscimento, promosso dalla Fondazione Terzjus ETS, celebra l’Emporio Live Solidale di Leini, una realtà che oggi garantisce supporto concreto a circa 70 nuclei familiari attraverso un modello di assistenza strutturato e una rete capillare di volontari. Dalla provincia di Torino al prestigio di Montecitorio. Il percorso che ha condotto i rappresentanti dell’associazione canavese nelle istituzioni della capitale non è frutto del caso, ma l’esito di una crescita costante iniziata molto tempo fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal Canavese a Roma: l’Emporio Solidale di Leini vince il premio nazionale

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