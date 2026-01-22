L’emporio solidale ’Il Barco’ ha aiutato 513 persone nel 2025

Nel 2025, l’emporio solidale ‘Il Barco’ ha supportato 513 persone, rafforzando il suo ruolo come punto di riferimento per la comunità. Attraverso iniziative di solidarietà e condivisione, ‘Il Barco’ si distingue come uno spazio dedicato alla cura e all’aiuto reciproco, contribuendo a creare un ambiente di ascolto e sostegno per chi ne ha bisogno.

L’emporio solidale ‘Il Barco’ si conferma sempre più come una vera e propria storia di comunità, di cura e di speranza. Un presidio fondamentale per il territorio, che nel tempo ha saputo rafforzare il proprio ruolo all’interno dell’ampio sistema dei servizi alla persona, come dimostrano chiaramente i numeri. Da gennaio a dicembre 2025 sono state infatti 531 le persone prese in carico, di cui 161 minori, per un totale di 211 nuclei familiari, a fronte delle 374 persone seguite nel 2024. Un aumento significativo che racconta non solo un bisogno crescente, ma anche la capacità dell’Emporio di rispondere in modo strutturato ed efficace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

