Torna il Carnevale Strianese | quattro giorni di festa tra carri musica e spettacoli
Il Carnevale Strianese torna dopo tre anni di stop forzato. Da mercoledì 14 a sabato 17 febbraio, le strade di Striano si riempiranno di carri allegorici, musica e spettacoli. Tante famiglie e appassionati si aspettano di vivere quattro giorni di festa, come non succedeva da tempo. Gli organizzatori promettono un evento coinvolgente e colorato, che rievoca le tradizioni del carnevale campano.
Il Carnevale Strianese è pronto a riportare colori, musica e partecipazione in tutta la Campania con la 42ª edizione della storica manifestazione, in programma dal 14 al 17 febbraio. Con la presentazione del Manifesto ufficiale è entrato nel vivo un appuntamento importantissimo per Striano, costruito dal lavoro dei carristi, dei rioni, delle associazioni e di tanti volontari. Protagonisti saranno i carri allegorici di nuova realizzazione, dedicati a temi di attualità come intelligenza artificiale, potere e innovazione tecnologica, affiancati dalle coreografie delle scuole di danza e dalle animazioni per famiglie e bambini.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su Carnevale Strianese
Carnevale 2026, sfilata dei carri e non solo: Latina si prepara a quattro giorni di festa
Latina si avvicina al Carnevale 2026, un evento che coinvolge la città in quattro giorni di festeggiamenti.
Spettacoli, musica e carri per il Carnevale di Burano 2026
Il Carnevale di Burano 2026 offre un programma ricco di eventi tradizionali e intrattenimenti.
Giulio Gerli - Carnevale Strianese 2026 – 42ª edizione (25.01.26)
Ultime notizie su Carnevale Strianese
Argomenti discussi: Carnevale Strianese, quattro giorni di festa: torna la 42ª edizione tra carri, musica e spettacoli; Ischia, discarica abusiva nel cuore dell’Isola Verde: sequestro da parte della GdF; Carnevale Strianese, quattro giorni di festa: torna la 42ª edizione tra carri, musica e spettacoli; Striano, Carnevale: quattro giorni di festa per la 42ª edizione tra carri, musica e spettacoli -.
Carnevale Strianese, quattro giorni di festa: torna la 42ª edizione tra carri, musica e spettacoliIl Carnevale Strianese è pronto a riportare colori, musica e partecipazione in tutta la Campania con la 42ª edizione della storica manifestazione, in programma dal 14 al 17 febbraio. Con la presentazi ... laprovinciaonline.info
Striano, Carnevale: quattro giorni di festa per la 42ª edizione tra carri, musica e spettacoliSTRIANO – Il Carnevale Strianese torna a colorare le strade della città con la sua 42ª edizione, in programma dal 14 al 17 febbraio. Una manifestazione Striano, Carnevale: quattro giorni di festa per ... marigliano.net
Carnevale Strianese | Striano - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.