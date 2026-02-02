Torna il Carnevale Strianese | quattro giorni di festa tra carri musica e spettacoli

Il Carnevale Strianese torna dopo tre anni di stop forzato. Da mercoledì 14 a sabato 17 febbraio, le strade di Striano si riempiranno di carri allegorici, musica e spettacoli. Tante famiglie e appassionati si aspettano di vivere quattro giorni di festa, come non succedeva da tempo. Gli organizzatori promettono un evento coinvolgente e colorato, che rievoca le tradizioni del carnevale campano.

Il Carnevale Strianese è pronto a riportare colori, musica e partecipazione in tutta la Campania con la 42ª edizione della storica manifestazione, in programma dal 14 al 17 febbraio. Con la presentazione del Manifesto ufficiale è entrato nel vivo un appuntamento importantissimo per Striano, costruito dal lavoro dei carristi, dei rioni, delle associazioni e di tanti volontari. Protagonisti saranno i carri allegorici di nuova realizzazione, dedicati a temi di attualità come intelligenza artificiale, potere e innovazione tecnologica, affiancati dalle coreografie delle scuole di danza e dalle animazioni per famiglie e bambini.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Giulio Gerli - Carnevale Strianese 2026 – 42ª edizione (25.01.26)

