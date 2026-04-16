Dagli antibiotici all’Oki scorte dei farmaci sotto stress Nessuna carenza grave ma la situazione va monitorata

Attualmente, le farmacie di Rimini non segnalano problemi di approvvigionamento di farmaci. Tuttavia, fonti ufficiali indicano che, a livello internazionale, le scorte di medicinali, tra cui antibiotici e antidolorifici come l’Oki, sono sotto pressione. Le autorità sanitarie tengono sotto controllo la situazione, senza segnalare carenze gravi, ma continuano a monitorare attentamente l’andamento delle scorte.

A Rimini, per ora, non si registrano criticità particolari nelle farmacie, ma lo scenario internazionale impone attenzione. Tra tensioni geopolitiche e rincari energetici, il tema della disponibilità dei farmaci torna al centro, anche sul territorio locale. “Dal Covid in avanti abbiamo avuto a.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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