Russia-Ucraina quattro anni dopo | cos’è cambiato?

Il conflitto tra Russia e Ucraina, iniziato il 24 febbraio 2022, deriva dalla volontà della Russia di indebolire l'influenza occidentale su Kiev e dalla determinazione dell’Ucraina di difendersi. Dopo quattro anni, le forze in campo mantengono gli stessi obiettivi, anche se la guerra ha portato a cambiamenti sul territorio e nelle alleanze internazionali. Le tensioni continuano a influenzare la stabilità della regione e la vita dei civili.

Questo articolo sulla guerra tra Russia e Ucraina è pubblicato sul numero 10 di Vanity Fair in edicola fino al 3 marzo 2026. Comunque, se consideriamo soltanto l’invasione «full scale», cioè su vasta scala, del 2022, a quattro anni di distanza è cambiato molto, ma non tutto. I protagonisti hanno gli stessi obiettivi, le incertezze operative sul campo sono differenti eppure simili. Lo scopo La Russia di Vladimir Putin non ha mai davvero cambiato il suo obiettivo strategico: sottrarre l’Ucraina alla capacità attrattiva dell’Occidente. Per il governo autoritario di Mosca è inconcepibile avere una popolazione così simile ai russi che sceglie di propria spontanea volontà l’Unione europea e la Nato invece che la sfera di influenza russa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Ucraina devastata e Russia stanca, ma dopo quattro anni di guerra la pace è ancora lontana: cosa succederàL’invasione russa in Ucraina ha causato devastazioni e stanchezza tra le forze coinvolte.

Quattro anni fa l’inizio della guerra tra Russia e Ucraina: la pace sembra sempre più un miraggioIl 24 febbraio 2022, le truppe russe hanno attraversato i confini ucraini, dando avvio a un conflitto che dura da quattro anni.

Russia-Ucraina: quanto è lontana la pace - Unomattina 27/10/2025

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Ucraina ed Europa, quattro anni dopo - ISPI; Quattro lezioni dai quattro anni di guerra russo-ucraina; Guerra in Ucraina, le cifre impressionanti dopo quattro anni di conflitto aperto tra Kyiv e Mosca; Guerra in Ucraina, 4 anni dall'invasione russa: a che punto è il conflitto.

Guerra in Ucraina, 4 anni dall'invasione russa: a che punto è il conflittoSono trascorsi quattro anni dalle fatidiche prime ore del 24 febbraio 2022, quando il leader del Cremlino, Vladimir Putin, annunciò l'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Una stima del Center for S ... tg24.sky.it

Ucraina-Russia, 4 anni di guerra: conflitto si misura in passi, la situazione sul campoLo spostamento della linea del fronte è minimo e a costi elevatissimi. Mosca controlla attualmente il 20 per cento del territorio ucraino Sono quattro anni oggi, martedì 24 febbraio, dall' invasione d ... adnkronos.com

A che punto è il conflitto Russia - Ucraina a 4 anni dal suo inizio https://shorturl.at/ALdHF - facebook.com facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #24febbraio ore 14.55 #Ucraina #Russia #UE #VonDerLeyen #Iran #StatiUniti #Nucleare #MedioOriente #Trump #Dazi #Rogoredo #GiulioRegeni #Sabotaggio #Treni #PapaLeoneXIV #Quaresima #Sanremo x.com