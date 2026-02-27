A Sanremo le pagelle delle cover mostrano un risultato vario con alcuni protagonisti che si distinguono per l’interpretazione, come Ditonellapiaga e Tony Pitony valutati con un 9, mentre altri, come Nigiotti e Alfa, ricevono un 5. Lo spettacolo, condotto da Stefano De Martino, conferma che in questa manifestazione tutto può succedere, tra esibizioni sorprendenti e momenti più controversi.

Verrebbe da dire, citando lo show di Stefano De Martino (prossimo, si dice, a prendere il posto di Carlo Conti): Sanremo tutto è possibile. Quella delle cover e dei duetti è da. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sanremo, pagelle cover: Ditonellapiaga-Tony Pitony da manicomio (9), Nigiotti-Alfa da X Factor (5)

Chi è Tony Pitony, il cantante che duetta con Ditonellapiaga nella serata delle Cover di Sanremo 2026Chi è Tony Pitony, il cantante che duetta con Ditonellapiaga nella serata delle Cover di Sanremo 2026.

The Lady Is A Tramp è la cover perfetta per Ditonellapiaga e Tony Pitony, tra ironia e provocazioneÈ quasi più facile dire chi non abbia mai cantato The Lady Is A Tramp, il celeberrimo brano firmato dal compositore Richard Rodgers e dal paroliere...

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Le pagelle di tutte le canzoni di Sanremo 2026; Sanremo 2026, anticipazioni serata duetti e cover: chi canta stasera (c'è Belen), ospiti e scaletta ufficiale; Sanremo 2026, pagelle della seconda serata del Festival: volano Fulminacci e Angelica Bove; Sanremo 2026, le pagelle della prima serata.

Sanremo 2026, pagelle look serata cover: Bianca Balti diva vintage (9), Raf e Stash black&white (6), Ditonellapiaga cabaret (6)Sanremo 2026 è giunto alla serata delle cover. Che si spera potrà risollevare un festival finora con poche emozioni (anche) dal punto di vista dei look. Questa sera ... ilmattino.it

Sanremo 2026, pagelle look della serata cover. Dargen con la pancera (7), Tredici Pietro e Morandi generazioni a confronto (8,5), Fulminacci e Fagnani retrò (8)Buona la quarta? Si spera. La serata cover è l'ultima occasione, prima della finale, per farsi ricordare. Dopo tre puntate giocate sul sicuro, tra total black e guizzi ... leggo.it

#Sanremo2026, Ditonellapiaga duetta con Tony Pitony, ecco cosa c'è da sapere #RadioShow Radio Zeta Sanremo Città della Musica - facebook.com facebook

Tony Pitony, chi è il cantante che duetta con Ditonellapiaga: XFactor e l'identità segreta x.com