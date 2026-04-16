Dopo settimane di voci sulla possibile cessione, la situazione del portiere si è modificata drasticamente in appena due partite, inclusi i minuti di recupero. Inizialmente considerato vicino all'addio, ora la sua posizione all’interno della squadra appare più stabile. La decisione del club, infatti, potrebbe cambiare in modo significativo rispetto alle previsioni iniziali. La vicenda si è svolta nel giro di pochi giorni, lasciando aperti diversi scenari sul futuro del giocatore.

di Alessio Lento Quel che sembrava segnato fino a pochi giorni fa, la partenza del portiere verso la Premier League, improvvisamente sembra messo in discussione. Una partita e mezza, contro Genoa e Atalanta, qualche parata decisiva e la percezione attorno al ruolo di un giocatore alla Juventus è mutata in modo sorprendente. Un portiere che fino a poco fa veniva considerato in partenza, destinato forse a nuove avventure all’estero, oggi potrebbe restare e diventare riserva di lusso. Parliamo di Michele Di Gregorio, nome emerso con forza nelle ultime ore grazie alle ricostruzioni di mercato dell’esperto Nicolò Schira, che ha seguito l’evoluzione della vicenda su X con aggiornamenti continui.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Da sicuro partente a riserva di lusso: alla Juve è cambiato tutto in 135 minuti più recupero

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