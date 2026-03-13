Carlo Acutis | la rotonda di Benevento diventa simbolo

A Benevento, una rotonda situata tra le vie Nicola Sala, Enzo Marmorale e Francesco Flora ha cambiato nome questa sera per ricordare Carlo Acutis, proclamato santo nel settembre 2025. L’evento ufficiale si è svolto nell’area della Parrocchia di San Gennaro, alla presenza delle autorità e della comunità locale. La modifica toponomastica ha come obiettivo quello di celebrare la figura di Acutis.

Una rotonda di Benevento cambia nome per onorare Carlo Acutis, proclamato santo nel settembre 2025. L’atto ufficiale si è svolto questa sera nell’area della Parrocchia di San Gennaro, tra le vie Nicola Sala, Enzo Marmorale e Francesco Flora. La scelta del luogo non è casuale ma strategica: la zona ospita scuole e centri formativi, rendendo il sito ideale per un messaggio rivolto ai giovani. Il sindaco Clemente Mastella ha sottolineato come questa intitolazione offra un modello di vita concreto per gli studenti che frequentano quotidianamente quel punto della città. Il simbolo urbano tra fede e modernità digitale. Nel cuore pulsante del tessuto beneventano, un grande albero domina la nuova rotonda, fungendo da potente metafora di rinascita e continuità generazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carlo Acutis: la rotonda di Benevento diventa simbolo Articoli correlati Una rotonda intitolata a Carlo Acutis: “Un punto di riferimento per i giovani”Tempo di lettura: 3 minutiA Carlo Acutis, il giovane canonizzato Santo della Chiesa nello scorso mese di settembre da Papà Leone XIV davanti ad una... Carlo Acutis, la vita del santo dei millennial diventa un film tv: al via le riprese a MilanoMilano, 11 marzo 2026 – La vita di Carlo Acutis diventa un film tv: a Milano sono iniziate le riprese e poi si sposteranno ad Assisi. Aggiornamenti e notizie su Carlo Acutis Temi più discussi: Intitolazione della rotonda a Carlo Acutis; Benevento intitola una rotonda al santo Carlo Acutis, simbolo di fede per le nuove generazioni; VIDEO - Intitolata una rotonda in ricordo di Carlo Acutis, il santo di internet Lab TV; Rotonda intitolata a San Carlo Acutis: giovane Santo tra i giovani di Benevento. INTITOLAZIONE DELLA ROTONDA A SAN CARLO ACUTIS. MASTELLA: MODELLO DI RIFERIMENTO PER I GIOVANI (VIDEO E FOTO)Si è svolta, questo pomeriggio, la cerimonia d’intitolazione della Rotonda San Carlo Acutis, con solenne benedizione dell’Arcivescovo di Benevento Mons Felice Accrocca. Lo spazio urbano si trova in pr ... tvsette.net ARCIVESCOVO ACCROCCA: AD ASSISI SARO’ A ‘VENTI METRI’ DAL LUOGO DOVE RIPOSA SAN CARLO ACUTIS (VIDEO)Con l’intitolazione a San Carlo Acutis della rotonda da parte del Comune di Benevento, si rende omaggio di un importante riferimento per i giovani ai quali ha parlato e parla attraverso anche i ... tvsette.net A Benevento è stata intitolata una rotonda in ricordo di Carlo Acutis, il santo di internet e dei giovani - facebook.com facebook