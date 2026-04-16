Da Gabbro a Chioma all' asta sei immobili comunali | fabbricati parcheggi e un' oliveta da 13mila metri quadrati

Nel comune sono stati messi all’asta sei immobili di proprietà pubblica, tra cui fabbricati, aree adibite a parcheggio e un terreno agricolo. Tra questi si trova anche un’oliveta di circa 13.000 metri quadrati, caratterizzata da oltre 200 piante. Le proprietà sono distribuite tra i centri di Gabbro e Chioma e comprendono diverse tipologie di immobili e terreni. L’asta si svolgerà nei prossimi mesi, con dettagli e modalità ancora da definire.

Ci sono fabbricati, aree destinate a parcheggio, immobili vari e persino un'oliveta da poco più di 13mila metri quadrati, con oltre 200 piante. Il Comune di Rosignano Marittimo il prossimo 20 maggio, in seduta pubblica nella sede di via Don Bosco, procederà con la vendita di alcuni immobili.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ampliamento della Fiera: superficie coperta raddoppiata, nuova galleria vetrata e 24mila metri quadrati di parcheggi Bagnoli: 30.000 metri quadrati da base Nato a parco inclusivoBagnoli, 24 febbraio 2026 - Un imponente complesso militare affacciato sul golfo di Pozzuoli sta cambiando pelle. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Da Gabbro a Chioma, all'asta sei immobili comunali: c'è anche un'oliveta; Raccolta del vetro, si cambia; Raccolta del vetro a Rosignano, dal 4 maggio stop al porta a porta: tornano le 'campane'. “La Capra del Gabbro” ( formaggio di capra Luca Da Carlo Benigni e insalata carciofi pomodori cipolla ecc.. Daniele e Serena Azienda Agricola Antonelli del Gabbro ). La dieta del martedì facebook