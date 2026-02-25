Bagnoli | 30.000 metri quadrati da base Nato a parco inclusivo

Un grande complesso militare situato sul golfo di Pozzuoli viene trasformato in un parco inclusivo, a causa della sua dismissione. Sono stati rimossi i simboli militari e sono stati creati spazi verdi accessibili a tutti, coinvolgendo la comunità locale. Questa operazione interessa circa 30.000 metri quadrati di aree precedentemente dedicate alla Base Nato, ora destinati a nuovi usi civili. La ristrutturazione mira a restituire lo spazio alla città e alle sue persone.

Bagnoli, 24 febbraio 2026 – Un imponente complesso militare affacciato sul golfo di Pozzuoli sta cambiando pelle. Dopo decenni come base Nato, l'ex area militare di Bagnoli si trasforma in un polo di aggregazione sociale. Al centro del progetto, la Fondazione Campania Welfare che ha avviato un ambizioso piano di riconversione degli spazi. L'icona più evidente di questa trasformazione è la nuova insegna d'ingresso al parco. Addio al rigido grigiore militaresco: al suo posto, un design che simboleggia apertura e inclusione. Quello che era un limite diventa ora uno spazio di passaggio, spiega la Fondazione.