Cybercrime | il rischio d’immagine può distruggere un’azienda

Durante un evento dedicato alla sicurezza digitale, un esperto ha messo in guardia sulla vulnerabilità delle infrastrutture informatiche delle aziende, facendo riferimento a un attacco subito da una piattaforma di prenotazioni online. L’intervento ha evidenziato come un episodio di cybercrime possa avere conseguenze gravi non solo sulla sicurezza dei dati, ma anche sull’immagine pubblica di un’impresa. La discussione si è svolta presso la sede di un’associazione imprenditoriale locale.

Durante un incontro dedicato alla protezione digitale organizzato presso la sede di Confindustria Udine, Ranieri Razzante ha tracciato un quadro allarmante sulla fragilità delle infrastrutture informatiche, citando l’intrusione avvenuta nei sistemi di Booking come monito per tutte le imprese. Il consulente della Commissione parlamentare Antimafia e presidente dell’Associazione italiana responsabili antiriciclaggio (Aira) ha sottolineato come l’accesso non autorizzato a dati relativi alle prenotazioni evidenzi inequivocabilmente che anche i modelli tecnologici più consolidati non sono immuni da attacchi, rendendo la sicurezza informatica una priorità gestionale imprescindibile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cybercrime: il rischio d’immagine può distruggere un’azienda Notizie correlate Leggi anche: Cambiare in meglio un’azienda si deve ma la stanchezza può metterla a rischio Martina Fonzo: “L’AI ha abbassato le barriere del cybercrime, oggi chiunque può attaccare”Il crimine informatico sta vivendo una trasformazione radicale, accelerata dall’uso dell’intelligenza artificiale. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Gestire il rischio cyber oggi: il modello Cyber Resilience Lifecycle di ReeVo; Facciamo rete contro le frodi, Polizia e banche nel contrasto al cybercrime; SocksEscort smantellata: come funzionava la botnet da 369.000 IP; Minacce cyber: l’AI accelera il social engineering e introduce nuovi rischi. Intesa tra Politecnico e Questura contro il cybercrime Questa mattina, presso la Questura di Torino, è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Piemonte e Valle d’Aosta e il Politecnico di Torino, con l’obiettivo di - facebook.com facebook Cybercrime e territorialità. Server all’estero. Cloud distribuiti. Soggetti operanti in più giurisdizioni. Il criterio del luogo di consumazione è sempre più complesso da individuare. La competenza territoriale nel reato informatico è questione strategica, non solo x.com