Martina Fonzo | L’AI ha abbassato le barriere del cybercrime oggi chiunque può attaccare

Martina Fonzo lancia l’allarme: l’intelligenza artificiale ha reso più facile il cybercrime. Oggi, chiunque può mettere a segno un attacco informatico senza essere un esperto. La tecnologia aiuta i criminali a superare le barriere tradizionali, rendendo il crimine informatico più accessibile e diffuso. La questione preoccupa esperti e istituzioni, che cercano di capire come contrastare questa nuova minaccia digitale.

Il crimine informatico sta vivendo una trasformazione radicale, accelerata dall'uso dell'intelligenza artificiale. A lanciare l'allarme è Martina Fonzo, analista di sicurezza di MaticMind – Zenita Group, intervenuta alla Camera dei Deputati durante la conferenza stampa "L'Intelligenza Artificiale come Arma: l'identikit della nuova minaccia digitale", promossa su iniziativa dell'on. Alessandro Giglio Vigna e organizzata dall' ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Secondo Fonso, l'impatto dell'AI sul cybercrime è stato dirompente perché ha reso gli attacchi accessibili anche a chi non possiede competenze tecniche avanzate.

