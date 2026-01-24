Il cambiamento è essenziale per migliorare un’azienda, ma spesso la stanchezza e le resistenze culturali delle PMI possono ostacolare questo processo. Le piccole imprese, per natura, sono meno inclini ad adottare modelli manageriali e a integrare nuove strategie, preferendo mantenere le abitudini consolidate. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per accompagnare le aziende verso una crescita sostenibile, senza rischiare di compromettere la stabilità operativa.

Nelle piccole imprese il cambiamento non è mai un punto di partenza naturale. Le PMI, per struttura e cultura, non amano i modelli manageriali, diffidano delle best practice e tendono a vivere ogni trasformazione come un corpo estraneo alla quotidianità operativa. Finché il mercato regge, il cambiamento viene rimandato, razionalizzato, minimizzato. Si va avanti per adattamenti progressivi, spesso informali, confidando nell’esperienza dell’imprenditore e nella tenuta del sistema. Il problema nasce quando questa resistenza iniziale viene superata. Quando l’imprenditore, spesso sotto la pressione di una crisi, di un passaggio generazionale o di un improvviso salto di complessità, si convince che cambiare non è più un’opzione ma una necessità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cambiare in meglio un’azienda si deve ma la stanchezza può metterla a rischio

Leggi anche: Stanchezza e fatica ci si leggono davvero in viso. La pelle ne risente in diversi modi. Ma aiutarsi con la beauty routine si può

Leggi anche: Musetti lotta nel primo set, poi la stanchezza ha la meglio. E si arrende a un Alcaraz cannibale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Jessica: dopo 10 anni di dubbi, mio marito ed io siamo partiti alla scoperta del mondo; FIAB sta con Bologna. Pieno supporto all'amministrazione dopo la sentenza del TAR. Basta con le ideologie: la città 30 salva vite - FIAB; La consulta provinciale degli studenti, qual è il suo ruolo e perché è uno strumento importante. Ne parliamo con un suo rappresentante, Alessandro Abbinanti [INTERVISTA]; Conto corrente: costi in aumento, ma con i conti online si risparmia fino a 70 euro l’anno.

Basta un sorriso di otto secondi per cambiare (in meglio) i circuiti cerebraliLa canzone «Io penso positivo» di Jovanotti potrebbe diventare l’inno di questo e di tutti i Natali della nostra vita, da trascorrere con chi ci è vicino e con chi possiamo riavvicinare al nostro ... corriere.it

Cambiare lavoro non è un fallimento: affrontare la paura di ricominciareStare in un lavoro che non soddisfa genera disagio e frustrazione, ma spesso l’idea di cambiare fa paura. Perché scambiamo gli ostacoli per ... alfemminile.com

Prevenire è meglio che cambiare... soprattutto quando si parla del filtro FAP! In questo video vediamo una Renault Captur con 145.000 km. Anche se non ci sono spie accese, la diagnosi parla chiaro: l'efficienza del sistema FAP sta calando. Intervenire o - facebook.com facebook