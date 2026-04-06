Flagg colpisce ancora | 45 punti contro LeBron! Durant stende i Warriors che ritrovano Curry

In una serata di basket, un giocatore ha segnato 45 punti contro una stella dei Lakers, che ha totalizzato 29 punti in 26 minuti nel suo rientro. La squadra di Durant ha vinto contro i Warriors, che hanno ritrovato Curry dopo un infortunio. Curry ha contribuito con 29 punti, mentre Durant e Sengun hanno guidato la vittoria di Houston.

Il rientro di Curry non basta ai Warriors che si fanno superare dai Rockets, i Thunder distruggono i Jazz mentre i Mavericks, trascinati da un super Flagg, mandano ko i rimaneggiati Lakers. Dopo 27 gare di assenza rientra finalmente Steph Curry, che parte dalla panchina e regala sprazzi del suo infinito talento, ma a sorridere sono comunque i Rockets (49-29). Il leader dei Warriors (36-42) alla fine realizza 29 punti in 26’, fallendo poi sulla sirena la potenziale tripla del successo per la squadra di casa. L’ex di turno Durant firma 31 punti mentre Sengun ne realizza 24, griffando il canestro del definitivo sorpasso a 11’’ dalla fine del match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Flagg colpisce ancora: 45 punti contro LeBron! Durant stende i Warriors, che ritrovano Curry Lakers travolgono i Warriors: 48 punti combinati per Doncic e LeBronLuka drops 26 on his 27th birthday, leading the @Lakers to victory in the Bay! LeBron James: 22 PTS, 7 REB, 9 AST, 4 3PM Austin Reaves: 18 PTS Luke... Leggi anche: Profilo anonimo attacca Curry, Westbrook, Irving e Sengun su X. Pare sia Kevin Durant, Nba in subbuglio Argomenti più discussi: Flagg colpisce ancora: 45 punti contro LeBron! Durant stende i Warriors, che ritrovano Curry; La Fia assolve l'ala Mercedes: Un problema meccanico, non un vantaggio prestazionale; Cremona vs Napoli: diretta (80-75 con 4:15 da giocare, 4Q). Al loro primo anno in NBA stanno già riscrivendo la storia, facendo qualcosa di unico. Dopo una classe Draft precedente non particolarmente entusiasmante — fatta eccezione per Castle — il 2025 si sta rivelando invece ricchissimo di talento. Flagg, Knueppel facebook