Ai Clippers il derby di Los Angeles Warriors ancora guai | Green espulso e si fa male pure Kuminga

I Clippers si impongono nel derby di Los Angeles, mentre i Warriors affrontano problemi: Green espulso e Kuminga si infortuna. Leonard e Harden protagonisti, Zubac ottiene 19 rimbalzi, superando Doncic e LeBron. Fontecchio segna 17 punti in 24 minuti, ma Miami cade in casa contro Portland, in forma. Una giornata di partite con risultati variabili e prestazioni individuali di rilievo.

C'era il derby di Los Angeles a catturare le attenzioni tra le partite della notte: lo vincono i Clippers, confermando l'ottimo momento di forma e continuando a risalire la classifica, grazie a Leonard, Harden e Zubac. Golden State cade a Dallas nonostante i 38 punti di Curry, e lo stesso succede a Durant con Houston k.o. a Philadelphia. Un ottimo Fontecchio da 17 punti non basta a Miami per uscire indenne da Portland, mentre Minnesota perde la quarta gara di fila e si trova ora al settimo posto ad Ovest. Orlando (23-20) continua a manifestare tutte le sue difficoltà, mentre Charlotte (17-28) si conferma quella squadra che, in serata, può dare fastidio a chiunque.

