Curiosità Amalfi e i suoi limoneti a Vinitaly | orgoglio per l’Antica Repubblica Marinara

Ad Amalfi, il Vinitaly ha visto la presenza dei limoneti storici della zona, simbolo di un’agrobiodiversità unica. La città, antica repubblica marinara, ha portato alla manifestazione anche alcuni elementi della sua eredità culturale legata alla tradizione dei limoni. La partecipazione si inserisce in un contesto di valorizzazione del territorio e della sua produzione agricola, tra le più riconosciute a livello internazionale.

Anche Amalfi protagonista al Vinitaly, il più importante salone internazionale dei vini e dei distillati, con la sua agrobiodiversità e la sua eredità culturale. I limoneti e il sistema agricolo terrazzato, riconosciuti dalla FAO come Patrimonio Agricolo dell’Umanità per l’agricoltura Giahs.🔗 Leggi su Salernotoday.it Gran Carnevale Amalfitano: tre giorni di festa e costumi nel cuore dell’Antica Repubblica MarinaraIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Le Tre Torri di San Marino: il cuore identitario della Repubblica più antica del mondoSan Marino, la piccola Repubblica indipendente nel cuore dell’Italia, è famosa in tutto il mondo per le sue torri medievali che dominano il Monte...