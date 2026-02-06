Frana ad Amalfi Si teme per Niscemi

Una grande frana si è abbattuta nella notte sulla Costiera Amalfitana, creando scompiglio e lasciando molti senza parole. La paura ora si sposta su Niscemi, in Sicilia, dove si teme che possano esserci rischi simili. La zona è stata subito evacuata e le squadre di soccorso sono al lavoro per valutare i danni e mettere in sicurezza le aree interessate. La notte è stata lunga e agitata per chi vive lungo la costa.

Cresce la preoccupazione per gli abitanti di Niscemi, in Sicilia, mentre una frana di grandi dimensioni è caduta nella notte lungo la Costiera Amalfitana. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. Niscemi, riaprono le scuole mentre la frana continua ad avanzare A Niscemi le scuole sono state riaperte, anche se la frana che interessa la zona continua a muoversi. Niscemi resta in bilico sulla frana: cosa è successo dal 1997 ad oggi? Da quasi trent'anni Niscemi rischia di sprofondare.

