Cultura | inaugurata la mostra ' La mensa della luce' alla chiesa della Spina

Venerdì 30 gennaio, alla chiesa della Spina, è stata inaugurata la mostra ‘La mensa della luce’ di Lorenzo D’Angiolo. L’installazione è stata aperta al pubblico nella suggestiva chiesa di Santa Maria della Spina, con la curatela di Nicola Micieli. La mostra porta in mostra le opere dell’artista, creando un percorso visivo e spirituale nel cuore della città.

Inaugurata venerdì 30 gennaio, presso la suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria della Spina, la mostra-installazione 'La mensa della luce' dell'artista Lorenzo D'Angiolo, curata da Nicola Micieli. L'esposizione, promossa dall'assessorato alla cultura del Comune di Pisa, sarà visitabile gratuitamente fino al prossimo 22 febbraio con i seguenti orari: dal mercoledì al venerdì, dalle 15 alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. "Con la mostra di Lorenzo D'Angiolo - dichiara l'assessore alla cultura Filippo Bedini - la Chiesa della Spina torna a farsi interprete di un dialogo profondo tra arte contemporanea e spiritualità.

