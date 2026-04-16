Cruciani giudice di Ballando con le stelle | Fanpageit apprende che non c'è nessuna trattativa

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, non ci sono trattative in corso per la partecipazione di Cruciani come giudice a Ballando con le stelle. Il giornalista, attualmente, ha un contratto in essere con Mediaset. Non sono stati annunci ufficiali né conferme ufficiali circa eventuali accordi o incontri in vista del programma televisivo. La situazione rimane quindi invariata rispetto alle informazioni disponibili fino a questo momento.

Cruciani a Ballando con le stelle? Fanpage.it apprende che non c'è nessuna trattativa. Il giornalista ha un contratto con Mediaset. E la giuria potrebbe non cambiare affatto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cruciani a Ballando con le stelle? L’ipotesi che può stravolgere la giuria storicaMilly Carlucci starebbe valutando un possibile cambiamento nella giuria di Ballando con le stelle, storico talent di Rai 1. Ballando con le stelle, Giuseppe Cruciani in giuria: l’indiscrezioneSecondo un'indiscrezione Milly Carlucci starebbe pensando di rinnovare la giuria di Ballando con le stelle, Giuseppe Cruciani potrebbe alzare le... Aggiornamenti e contenuti dedicati Giuseppe Cruciani pronto al debutto nella giuria di Ballando con le StellePerché il nome di Giuseppe Cruciani agita la giuria di Ballando Chi: il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, volto centrale de La ... assodigitale.it Milly Carlucci rivoluziona Ballando con le Stelle via la storica giuriaNuova giuria e trasloco: come cambia Ballando con le Stelle La prossima stagione di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 dal prossimo autunno, p ... assodigitale.it