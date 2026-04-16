Si intensificano le indiscrezioni riguardo a un possibile cambio nella composizione della giuria di Ballando con le Stelle. Le voci indicano che potrebbe esserci un nuovo nome tra i giudici del programma, ma finora non sono stati confermati dettagli ufficiali o nomi specifici. La produzione non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a eventuali modifiche alla formazione attuale.

Si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile rinnovamento della giuria di Ballando con le Stelle. Un’ipotesi che circolava già da tempo e che ora trova nuove conferme attraverso alcune indiscrezioni. L’idea sarebbe quella di introdurre nuovi volti nel “corpo giudicante” dello storico programma condotto da Milly Carlucci, già a partire dalla prossima edizione prevista per l’autunno 2026. Giuseppe Cruciani tra i nomi in pole. Tra i possibili nuovi ingressi spunta un nome che non passa inosservato: quello di Giuseppe Cruciani. Il giornalista sarebbe infatti tra i candidati valutati per entrare a far parte della giuria del celebre show di Rai 1.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ballando con le Stelle, spunta un nuovo nome per la giuria

Notizie correlate

Giuria Ballando con le stelle 2026: spunta un conduttore “scomodo” per affiancare Selvaggia Lucarelli?Mancano ancora diversi mesi all’autunno, ma il toto-giuria di Ballando con le Stelle è già partito.

Leggi anche: BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Sopra ogni cosa: Barbara D'Urso torna a punzecchiare Selvaggia Lucarelli e Ballando con le stelle; Ballando con le stelle, Massimiliano Rosolino al fianco di Milly Carlucci al posto di Paolo Belli; Canzonissima, Milly Carlucci pesca da Ballando con le Stelle e dal mondo del calcio: ecco i super ospiti. Anticipazioni; Ballando con le Stelle brinda al nuovo anno con Ponte1948.

Ballando con le stelle, rivoluzione in giuria? Il nome che promette scintille e il nodo Selvaggia LucarelliIndiscrezione bomba sul futuro della giuria nell’iconico show di Milly Carlucci: presto potrebbe arrivare un volto nuovo pronto a stravolgere gli equilibri. libero.it

BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le StelleEcco il primo candidato della nuova giuria di Ballando con le Stelle. Il giornalista e conduttore radiofonico è in pole ... davidemaggio.it

Secondo appuntamento con Ballando Allo Specchio Riusciranno gli studenti a imparare la Salsa facebook