Ballando con le Stelle spunta un nuovo nome per la giuria

Da tivvusia.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si intensificano le indiscrezioni riguardo a un possibile cambio nella composizione della giuria di Ballando con le Stelle. Le voci indicano che potrebbe esserci un nuovo nome tra i giudici del programma, ma finora non sono stati confermati dettagli ufficiali o nomi specifici. La produzione non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a eventuali modifiche alla formazione attuale.

Si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile rinnovamento della giuria di Ballando con le Stelle. Un’ipotesi che circolava già da tempo e che ora trova nuove conferme attraverso alcune indiscrezioni. L’idea sarebbe quella di introdurre nuovi volti nel “corpo giudicante” dello storico programma condotto da Milly Carlucci, già a partire dalla prossima edizione prevista per l’autunno 2026. Giuseppe Cruciani tra i nomi in pole. Tra i possibili nuovi ingressi spunta un nome che non passa inosservato: quello di Giuseppe Cruciani. Il giornalista sarebbe infatti tra i candidati valutati per entrare a far parte della giuria del celebre show di Rai 1.🔗 Leggi su Tivvusia.com

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