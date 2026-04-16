Il ministro della difesa ha incontrato il presidente ucraino per discutere di collaborazione tra i due paesi nel settore della difesa. Durante l'incontro, è stato confermato l'impegno condiviso a intensificare le relazioni e a lavorare insieme su questioni legate alla sicurezza. Nessun dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici degli accordi o sulle modalità di cooperazione future. La discussione si è focalizzata su temi di interesse comune nel settore militare.

Ieri a Roma, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha incontrato il ministro della Difesa della Repubblica Italiana, Guido Crosetto; nel corso dell’incontro, il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa dell’Ucraina, Rustem Umerov, e il ministro Crosetto hanno ribadito l’impegno comune dell’Ucraina e dell’Italia a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa. Entrambe le parti mirano a costruire un partenariato stabile e di lungo termine che contribuisca alla pace e alla stabilità in Europa. “Non c’è alcun Paese che non senta le conseguenze della guerra in Iran, per tutti aumenta il costo della vita, crescono i rischi energetici e questo peggiora assolutamente le condizioni sociali e la preparazione per il nostro prossimo inverno.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Crosetto incontra Zelensky, cooperazione bilaterale “per la difesa”

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