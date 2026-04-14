Le trame dell' anima alla Rosso Tiziano musica e parole con Kabukista Teatro

Sabato 18 aprile, alla Galleria Rosso Tiziano, si terrà uno spettacolo intitolato “Le trame dell'anima”. L’evento combina musica e parole con la partecipazione del Kabukista Teatro, offrendo un'esperienza che esplora gli spazi emotivi legati al femminile. La serata si focalizza su temi come fragilità, punti di forza e capacità di rinascita, mettendo in risalto il gesto poetico e spontaneo che la musica può suscitare.

Sabato 18 aprile alla Galleria Rosso Tiziano un'immersione negli spazi emotivi del femminino, nelle fragilità, nei punti di forza, nella straordinaria capacità di rinascita e cura, nel gesto poetico e spontaneo che la musica suscita. Storie di donne raccontate con parole e danza nelle quali.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it "Duse, D’annunzio, Puccini e le altre": conversazione con Claudio Saltarelli alla Rosso TizianoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Leggi anche: “Liricamente”: le stagioni dell’anima in musica al Circolo Artistico