Una storia che lascia il segno, quella di Rocky, il cane eroe morto tra le macerie di Amatrice e Norcia. Per anni ha scavato tra le macerie, nella neve e nel silenzio, cercando vite sotto i crolli. Sempre al fianco del suo conduttore, non si è mai fermato, giorno e notte, portando avanti il suo lavoro con coraggio e determinazione. Ora Rocky non c’è più, ma il ricordo della sua dedizione resta vivo tra chi ha assistito alle sue imprese.

Ha scavato tra le macerie, la neve, dove c’era silenzio e la speranza. Ha cercato vite sotto i crolli e nei boschi, senza mai fermarsi, giorno e notte, accanto al suo conduttore. Rocky, il labrador dell’unità cinofila dei vigili del fuoco, è morto ieri mattina. Aveva 14 anni e mezzo. Da tre mesi era affaticato, poi le condizioni sono peggiorate fino all’ultimo saluto. Accanto a lui, per 14 anni, c’è sempre stato Fabrizio Veraci, in servizio nel corpo dei vigili del fuoco dal gennaio 1993. "Per 14 anni, ho passato 24 ore al giorno con lui", racconta. Un legame che va oltre il lavoro e che diventa quotidianità, fiducia, intesa silenziosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Amatrice a Norcia. Addio a Rocky, eroe a quattro zampe

Approfondimenti su Amatrice Norcia

Se ne è andato Rocky, il cane eroe dei vigili del fuoco.

Firenze piange Rocky, il cane dei vigili del fuoco che ha salvato tante vite sotto le macerie di Amatrice e Rigopiano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Amatrice Norcia

Argomenti discussi: Da Amatrice a Norcia. Addio a Rocky, eroe a quattro zampe; Cultura: la Civitas appenninica svela i numeri nella 'corsa' a Capitale europea 2033; Addio a Rocky, il labrador dei Vigili del Fuoco: Era come un collega; Addio a Rocky, cane eroe dei vigili del fuoco di Firenze.

Da Amatrice a Norcia. Addio a Rocky, eroe a quattro zampeHa scavato tra le macerie, la neve, dove c’era silenzio e la speranza. Ha cercato vite sotto i crolli e nei boschi, senza mai fermarsi, giorno e notte, accanto al suo conduttore. Rocky, il labrador de ... lanazione.it