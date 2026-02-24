Cede la ringhiera a scuola | bimbo di 9 anni precipita da 4 metri d’altezza

La cede della ringhiera di una scuola nel Savonese ha causato la caduta di un bambino di 9 anni, che si trovava sul terrazzino. La struttura si è improvvisamente rotta, facendo precipitare il ragazzo da circa quattro metri di altezza. Un passante ha chiamato i soccorsi, intervenuti subito sul posto. Il bambino è stato trasferito in ospedale in condizioni critiche, mentre i tecnici hanno avviato le verifiche sulla sicurezza dell’edificio.

