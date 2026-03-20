A Roma, nel parco degli Acquedotti, un solaio di un casale abbandonato è crollato, causando la morte di due persone che si trovavano all’interno. L’incidente si è verificato in un edificio usato come pollaio, portando al decesso dei due individui rimasti sotto le macerie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le operazioni di recupero.

Tragedia a Roma, al parco degli Acquedotti. Due persone sono morte all'interno di un casale abbandonato adibito a pollaio, dove è crollato un solaio. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 di venerdì mattina. Sul posto è intervenuto il Settimo Gruppo della Polizia Locale, insieme agli agenti del commissariato Romanina, i vigili del fuoco, carabinieri e i sanitari del 118. A cedere sarebbe stata la copertura della struttura, sotto la quale si trovava la coppia, travolta dalle macerie. L’area è stata messa in sicurezza mentre proseguono i rilievi per chiarire le cause del cedimento e ricostruire con esattezza la dinamica.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Roma, crolla solaio di un casale al parco degli Acquedotti: due morti sotto le macerie

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