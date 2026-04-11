Crolla il solaio di un b&b | persona soccorsa e recuperata da sotto la macerie

Un solaio di un bed and breakfast a Montebuono di Magione è crollato, causando il coinvolgimento di una persona rimasta sotto le macerie. I Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per il recupero e le operazioni di soccorso. La persona è stata estratta e assistita dai sanitari presenti sul luogo. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e l’entità dei danni alla struttura.

I Vigili del fuoco sono intervenuti per il crollo di un solaio all'interno di una struttura ricettiva a Montebuono di Magione.Sul posto personale della sede Centrale di Perugia e funzionari di guardia, impegnati nella rimozione delle parti crollate per il salvataggio di una persona rimasta.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Roma, crolla solaio di un casale al parco degli Acquedotti: due morti sotto le macerie Morlupo, crolla una palazzina: si cerca una persona sotto le maceriePaura e ore di ansia nel Comune di Morlupo, alle porte di Roma, per il crollo di una palazzina in stato di abbandono dove viveva una persona...