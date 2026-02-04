Emergenza medica a Settimo Torinese | uomo in arresto cardiaco salvato grazie al tempestivo intervento dei soccorsi

Questa notte a Settimo Torinese un uomo di 47 anni è stato colto da un arresto cardiaco. Ha chiamato i soccorsi poco dopo mezzanotte, mentre si trovava ancora in casa e accusava dolori forti alle braccia. I paramedici sono arrivati in fretta e sono riusciti a rianimarlo sul posto. Ora si trova in ospedale in condizioni stabili.

Poco dopo la mezzanotte del 4 febbraio 2026, un uomo di 47 anni, residente a Settimo Torinese, ha chiamato il 112 mentre si trovava ancora in casa, in preda a dolori lancinanti alle braccia. La decisione di non aspettare, di non sottovalutare il sintomo, ha segnato il punto di svolta tra la vita e la morte. Non si trattava di un malore passeggero, ma di un infarto massivo in corso, un attacco che, se non interrotto entro pochi minuti, avrebbe portato a un arresto cardiaco irreversibile. I sanitari del 118 Azienda Zero sono arrivati sul posto in meno di dieci minuti, ma appena scesi dall'ambulanza hanno trovato il paziente già privo di coscienza, con il polso assente e il respiro interrotto.

