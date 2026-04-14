Melissa Monti è un’attrice che ha ricoperto il ruolo di Caterina nella settima stagione della serie televisiva I Cesaroni. È giovane e si è fatta conoscere per le sue partecipazioni in televisione. Recentemente, è stata resa nota come la fidanzata di Cristian Totti, figlio di due figure molto note nel mondo dello spettacolo e dello sport.

Melissa Monti è l’attrice che interpreta Caterina ne I Cesaroni 7. Giovanissima e talentuosa, è conosciuta anche per essere la fidanzata di Cristian Totti, figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti. La carriera di Melissa Monti: film, fiction e un brand d’abbigliamento. Classe 2005, Melissa Monti è nata a Roma, città in cui vive e dove ha studiato. Ha iniziato a recitare sin da quando era giovanissima e a soli 8 anni ha debuttato in tv, recitando nella serie Il tredicesimo apostolo. Nel 2013 è entrata nel cast del film La grande bellezza, capolavoro di Paolo Sorrentino in cui ha condiviso il set con Sabrina Ferilli, Carlo Verdone e Toni Servillo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Melissa Monti, Caterina ne I Cesaroni e fidanzata di Cristian Totti

Melissa Monti nei Cesaroni, il messaggio d’amore di Cristian TottiNel cast dei Cesaroni c’è anche lei, Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti che nella serie ambientata alla Garbatella veste i panni di Caterina.

La fidanzata di Christian Totti è nel cast dei Cesaroni: il supporto a Melissa Monti per il suo esordioCristian Totti è il primo fan della fidanzata Melissa Monti, che ha esordito nella nuova stagione de I Cesaroni.

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Melissa Monti ne I Cesaroni 7: origini e genitori della fidanzata di Cristian TottiScopri chi è Melissa Monti e che ruolo avrà ne I Cesaroni 7: età, origini e carriera della giovane attrice e fidanzata di Cristian Totti. tag24.it

Ti amo. " Cristian Totti ha scelto queste due parole semplici ma piene di significato per sostenere la sua ragazza, Melissa Monti, nel giorno del suo debutto nei nuovi episodi de I Cesaroni. Nella storia Instagram, ha pubblicato lo screenshot della scena in cui M - facebook.com facebook